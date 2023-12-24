Состоялась торжественная церемония открытия главной новогодней елки Саратова и Дома деда Мороза

Торжественная церемония открытия главной новогодней елки Саратова состоялась в воскресенье 24 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, маленьких зрителей развлекали Заяц и Дракон. С наступающими праздниками саратовцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ребят пригласили в Дом Деда Мороза с 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января. Для маленьких саратовцев муниципалитет подготовил насыщенную праздничную программу, с которой можно ознакомиться на сайте администрации областного центра.