Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц – ВОЗ

Число случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всего было выявлено более 850 тысяч новых случаев. Число смертей в результате заболевания COVID-19 сократилось на 8%. По данным ВОЗ на 17 декабря 2023 года, в мире было зарегистрировано свыше 772 миллионов подтвержденных случаев заболевания и почти 7 миллионов смертей. Ранее Депздрав Москвы сообщил, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону и не превышает аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет. До этого в Санкт-Петербурге объявили о необходимости соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий с 20 декабря. Как объяснили в Роспотребнадзоре, данное решение было принято для исключения риска заражения горожан.