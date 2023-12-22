В Краснодарском крае выселенной за долги семье выплатили 14 млн рублей

На Кубани семье бойца Аршака Мкртчяна, который погиб в ходе специальной военной операции, выплатили 14 миллионов рублей государственных и региональных компенсаций после выселения за долги по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

На Кубани семье бойца СВО выплатили 14 миллионов рублей после выселения за долги
© Минобороны РФ

Вдова российского военнослужащего вместе с двумя детьми была выселена из квартиры после того, как суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка - как итог, жилое помещение взыскали.

Однако за резонансное дело взялась Генеральная прокуратура России, которая также содействовала вдове Мкртчян в получении нового жилья. После этого в сентябре 2023 года Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и отменил взыскание на квартиру.

В данный момент женщина с двумя детьми проживает на съемной квартире после получения федеральных и региональных компенсаций и выплат. Кроме того, семье была назначена пенсия по потере кормильца.

До этого президент России Владимир Путин пообещал наращивать подтверждение прав участников боевых действий.

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