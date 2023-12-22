Прошел обмен передачами и письмами от родственников военнопленных РФ и Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.

По ее данным, "впервые по взаимной договоренности" с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом "на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России".