Семья спилила и унесла чужой можжевельник во дворе в Ленобласти

Семья неизвестных спилила можжевельник, который рос во дворе многоквартирного дома в Славянке Ленинградской области. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Действия неизвестных попали на кадры камеры наружного наблюдения — на них можно заметить, как мужчина с женщиной и ребёнком останавливаются рядом с деревом, после чего отец семейства начинает отпиливать можжевельник прямо на участке. При этом в какой-то момент к злоумышленникам подошёл прохожий, но встреча окончилась только короткой беседой.

В данный момент вандалов ищет полиция — одна из проживающих в доме женщин заявила, что несколько лет назад приобрела дерево в питомнике. После этого за деревом ухаживала её мать, что помогло дереву вырасти почти до двух метров в высоту.