Мединский оценил критику в отношении нового учебника истории России

Глава про специальную военную операцию в новом учебнике истории написана в формате диалога с 11-классником. Молодому россиянину, который уже многое знает и умеет, представляются факты и предлагается подумать, как бы он поступил в этих обстоятельствах, окажись на месте руководства государства. Об этом в выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил один из авторов учебника, помощник президента России Владимир Мединский.