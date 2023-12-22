Мединский оценил критику в отношении нового учебника истории России
Глава про специальную военную операцию в новом учебнике истории написана в формате диалога с 11-классником. Молодому россиянину, который уже многое знает и умеет, представляются факты и предлагается подумать, как бы он поступил в этих обстоятельствах, окажись на месте руководства государства. Об этом в выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил один из авторов учебника, помощник президента России Владимир Мединский.
Гость программы сообщил, что российские школьники теперь изучают историю по новому учебнику, который включает в себя 17 параграфов о новейшей истории России, в том числе и раздел о специальной военной операции.
По мнению Владимира Мединского, негативная реакция на появление нового учебника истории исходит от "релокантов, эмигрантов, беженцев и предателей".
"Критиков корежит, потому что те выводы и оценки, к которым подводит государственный учебник истории, противоречит сути их мировоззрения", - сказал Владимир Мединский.