Новогодний городок откроется 23 декабря в Оренбурге

Новогодний городок на площади Ленина в Оренбурге начнёт работу 23 декабря.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.

Посетители увидят ёлки, а также объёмные светящиеся фигуры, смонтировано и звёздное небо.

Также будет работать маркет еды.

Церемония открытия главной новогодней ёлки состоится 25 декабря.