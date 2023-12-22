Новогодний городок откроется 23 декабря в Оренбурге
Новогодний городок на площади Ленина в Оренбурге начнёт работу 23 декабря.
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.
Посетители увидят ёлки, а также объёмные светящиеся фигуры, смонтировано и звёздное небо.
Также будет работать маркет еды.
Церемония открытия главной новогодней ёлки состоится 25 декабря.
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