Улицы российского города украсят изображениями собора без крестов

В Смоленске в конкурсе новогодних плакатов победил проект, на котором изображен лишенный крестов храм. Конкурс проводился администрацией города и региональное отделение Союза дизайнеров России, сообщает издание «Смоленский вестник».

© «Смоленское региональное отделение Союза дизайнеров России»

Изображенное на образце строение напоминает одну из смоленских достопримечательностей — Успенский собор. Купола оригинального собора увенчаны крестами, на победившем в конкурсе проекте они отсутствуют.

Плакат разместят на городских рекламных щитах и видеоэкранах города в конце недели, говорится в статье.

В декабре прошлого года в Смоленске прошел аналогичный конкурс. Победу в нем также одержал вариант плаката с собором без крестов.