В Думу внесен закон об ответственности за посты в соцсетях

В Государственную думу России внесли законопроект о сроках привлечения к ответственности за публикации в социальных сетях. Вечерняя Москва

Законопроект в ГД внес вице-спикер палаты Владислав Даванков. Согласно задумке, статью об административных правонарушениях предлагается дополнить новой частью. По ней срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться со дня совершения правонарушения. Москва24