Драматург Цыпкин раскрыл отношение к СВО

В ситуации, когда идет военный конфликт, у тебя не так много вариантов, так высказался об СВО драматург Александр Цыпкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, среди солдат могут быть ваши друзья, поэтому кричать им в спину, что они не правы, — это странно. Автор «Беспринципных чтений» добавил, что это никак «не отменит приказ наступать, а в их души поселит сомнения».