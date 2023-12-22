Аэропорт Калининграда предупредил о задержке рейсов

Международный аэропорт Храброво в Калининграде предупредил о возможной задержке рейсов днем в пятницу, 22 декабря, из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Представители Храброво отметили, что в ближайшие сутки в Калининградской области ожидается мокрый снег с сильным ветром. В районе аэродрома временами идет ливень со снегом, взлетно-посадочную полосу очищают.

Храброво «работает штатно в сложных метеоусловиях», но возможны задержки рейсов, подчеркивается в сообщении. Пассажиров и встречающих их людей попросили уточнять время вылета и прилета в справочной аэропорта.

Актуальную информацию о рейсах публикуют на сайте аэропорта.