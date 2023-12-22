Астролог провела одиночный пикет на фоне признания РАН астрологии лженаукой

Астролог Елена Мун устроила одиночный пикет, протестуя против признания Российской академией наук (РАН) астрологии лженаучной. Об этом сообщает издание «Подъем».

Женщина рассказала, что новость о решении РАН заставила ее «проявить свою гражданскую позицию». В четверг, 21 декабря, она вышла к зданию организации с плакатом — на нем Мун обратилась к академикам.

«Важные решения в период ретроградного Меркурия желательно не принимать», — написала на нем астролог.

Пикет женщины продолжался около часа. Астролог пыталась дополнительно привлечь к себе внимание танцем, но к ней никто так и не подошел. Надпись она объяснила тем, что Меркурий в ретроградном движении влияет на мозговую деятельность. Мысли в это время «немного запутанные», а человек может в будущем пожалеть о решении.