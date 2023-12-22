Депутат Госдумы Милонов вступился за баттлы после ареста рэпера

«Негодяи везде есть. От того, что музыкант Максим Пакровский (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) что-то сказал, не надо закрывать все рок-клубы. У нас почему-то к рэпу относится так: что один идиот — это значит все остальные такие же. На тусовке у [блогера и телеведущей Анастасии] Ивлеевой рэпер в одном носке ходил. Это не значит, что все так делают. Ни Баста, ни Рома Жиган так не ходят. Они нормальные люди», — отметил депутат, записавший свой клип в поддержку рэп-концертов.