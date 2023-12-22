Бугульму накрыл розовый туман

Жители города Бугульма в Татарстане сегодня утром начали делиться в соцсетях фотографиями необычного природного явления – розового тумана. Об этом пишет «Российская газета».

На фото, опубликованных изданием, видно, что город окрашен в розовый цвет. Розовыс стало небо, розовые отблески легли на снег.

О странном цвете тумана сообщали и другие жители юго-восточной части региона, отмечает «Московский комсомолец».

По данным издания, розовый туман, как правило, связан с определенными атмосферными условиями. Так, при заходе или восходе солнца свет может пройти через более толстый слой атмосферы, где происходит его рассеивание.

При этом точная причина появления розового тумана в Бугульме неизвестна, но, как утверждает администрация, такой эффект может быть связан с резким перепадом температур, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее облако, напоминающее «ядерный гриб», напугало жителей Казани. Снимки его стали появляться в социальных сетях. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана отметило, что это обычное кучево-дождевое облако и бояться его не стоит.