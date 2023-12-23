Более 500 раз гости фестиваля «Путешествие в Рождество» выполнили спецзадачи от проекта «Город заданий»
В проекте «Город заданий» 15 декабря появились специальные задачи, посвященные фестивалю «Путешествие в Рождество» – за это время москвичи выполнили их более 500 раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Для пользователей подготовили три особые задачи, для выполнения которых потребуется посетить от двух до шести мероприятий фестиваля. Например, можно осмотреть выставку дизайнерских елей на ул. Кузнецкий Мост, побывать на рождественском квесте и узнать о чайных традициях в России и других странах, а также принять участие в состязаниях «Самый сильный» по отжиманиям, приседаниям, дартсу и прыжкам через скакалку», – говорится в сообщении.
Отмечается, что найти задачи на сайте проекта можно под тегом «Фестиваль». За выполнение каждого новогоднего задания начисляют по 500 баллов. Горожане уже заработали более 100 тыс. баллов. Кроме того, в павильонах сайта «Миллион призов» можно забрать специальное поощрение, фирменные шале есть на 10 площадках фестиваля. Здесь также выдают отдельные подарки пользователям мобильных приложений проектов «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город заданий». Достаточно показать персональный код в одном из сервисов промоутеру.