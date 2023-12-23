Более 500 раз гости фестиваля «Путешествие в Рождество» выполнили спецзадачи от проекта «Город заданий»

В проекте «Город заданий» 15 декабря появились специальные задачи, посвященные фестивалю «Путешествие в Рождество» – за это время москвичи выполнили их более 500 раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для пользователей подготовили три особые задачи, для выполнения которых потребуется посетить от двух до шести мероприятий фестиваля. Например, можно осмотреть выставку дизайнерских елей на ул. Кузнецкий Мост, побывать на рождественском квесте и узнать о чайных традициях в России и других странах, а также принять участие в состязаниях «Самый сильный» по отжиманиям, приседаниям, дартсу и прыжкам через скакалку», – говорится в сообщении.