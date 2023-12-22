Региональный закон о запрете абортов в частных клиниках приняли в первом чтении

Председатель Законодательно Собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал, почему он считает правильным решение о запрете абортов в частных клиниках. В Нижегородской области в первом чтении принят региональный закон о запрете абортов в частных медучреждениях. Однако соответствующая инициатива нижегородских парламентариев, направленная в Госдуму, не получила поддержки. «Я считаю, что региональный закон более важен, — подчеркнул Евгений Люлин. — По инициативе минздрава мы обсудили все меры для сохранения здоровья женщины и создания всех условий, чтобы женщина не принимала такое решение. В региональном законе предлагается принять меры по обязательному глубокому медицинскому обследованию, общению с психологом, по защите прав женщины, например, в неполной семье. Крайне важно создать условия, чтобы женщина передумала. Прерывание беременности — страшная вещь. Многие из моих знакомых с благодарностью вспоминают людей, которые их когда- то отговорили их от этого шага — убедили, объяснили, доказали. И наш региональный закон должен гарантировать безопасность медицинского обслуживания и при этом обеспечить максимальные ресурсы в поддержку многодетных семей, одиноких матерей . Нет ничего важнее, чем сохранить жизнь». Как отметил Евгений Люлин, важный аргументацией для законодательной инициативы для него стал тот факт, что ведущие медицинские клинике не проводят эту операцию по этическим соображениям. «А те клиники, которые их проводят, не имеют реанимационного отделения и не смогут оказать помощь в случае осложнений, — отмечает он. — Кроме того, в частных клиниках не соблюдают обязательное правило- с женщиной, которая пришла на аборт, должен работать психолог, А в частных клиниках готовы сделать операцию на следующий день, что является грубым нарушением. Я уверен, что наше предложение в Госдуму правильное — сегодня нет более важной темы в нашем обществе, чем прерывание беременности. Для оказания такой услуги должен быть набор действий, которые с одной стороны, помогут сохранить жизнь и здоровье женщины, а с другой будут максимально направлены на то, чтобы убедить её не делать этот шаг. Я уверен, что в Госдуме специалисты примут правильное решение».