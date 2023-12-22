Сегодня стало известно, что у Лерчек новые проблемы с законом: в ходе проверки деятельности за 2022 год у блогера обнаружили неуплаченные налоги на сумму более 250 миллионов рублей.

Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков прокомментировал Super последние новости. Прежде всего он заверил, что начало налоговой проверки за 2022 год «абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом». Вот полный комментарий адвоката семьи Чекалиных:

«Да, вчера вечером мы действительно получили уведомление о начале налоговой проверки за прошлый 2022 год. Это абсолютно рутинная ситуация, никак не связанная с уголовным делом. Повседневная работа налоговых органов. Никаких конкретных претензий к нам нет. Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то это звучит очень странно, так как проверка только началась. Мы еще даже не представляли никаких документов в ФНС, и до ее окончания никто не знает ее результат. Искренне надеюсь, что проверка будет проводиться объективно и никто заранее не предопределил сумму взыскания».