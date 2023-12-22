Ряд улиц в Первомайском районе Ростова на сутки с 26 декабря останутся без воды

В связи с производством работ на участке водопроводной сети по улице Урожайной будет временно ограничено водоснабжение ряда улиц в поселке Орджоникидзе-1 Первомайского района Ростова. Об этом сообщает пресс-служба Ростовводоканала.
– С 08.00 26 декабря до 08.00 27 декабря будет временно прекращено водоснабжение в границах: от улицы Руставели - улицы Чкалова - улицы Клубная - улицы Кировоградская - улицы Урожайная - улицы. Новолесная, – говорится в сообщении.
Ограничение водоснабжение коснется детского сада и котельной (улица Урожайная, 2); котельной (ул. Новолесная, 3б); школа-интернат (ул. Леваневского, 34).