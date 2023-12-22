ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

Уровень доверия граждан РФ президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 11 по 17 декабря, за последнюю неделю вырос на 0,4 п.п. и составляет 79,7%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% участников опроса (плюс 0,4 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,1 п.п. и составляет 77,1%", - отмечается в исследовании.

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% (без изменений), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4% (минус 2,4 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,9% (минус 0,7 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,8% (минус 0,9 п.п.).