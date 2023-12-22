Минздрав прокомментировал приостановку производства популярного антибиотика

Медицинские организации более чем на полгода обеспечены антибиотиком с действующим веществом джозамицин, при этом в России есть взаимозаменяемые препараты, которые стабильно поступают в гражданский оборот, сообщили в пресс-службе Минздрава России. ТАСС

«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», — сообщили в Минздраве. Lenta.ru

При этом отмечается, что препараты могут быть заменены азитромицином и кларитромицином, проблем с поставками которых нет. NSN.FM