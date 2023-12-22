Ямальский студент поделился впечатлениями от встречи с Путиным

— Как только закончился конкурс, думал, что уже буду отдыхать. Но мне позвонили и сказали, что лечу в Москву для встречи с президентом. Я очень удивился тогда. Встреча проходила в Кремле. Было очень интересно. Вопросы некоторых ребят были и для меня полезны. Президент по мере возможностей на все ответил, — поделился Сергей Парусимов.