Ямальский студент поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Студент колледжа профессиональных и информационных технологий города Ноябрьска Сергей Парусимов признался, что не ожидал встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Как рассказал «Ямал 1» северянин, он и не подозревал, что победа в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Окраска автомобиля» приведет его к знаковому диалогу.
Чтобы встретится с главой государства Сергею пришлось обойти в своей номинации девять других юных мастеров со всей России. Финал «Профессионалов» проходил с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге по 35 наиболее востребованным компетенциям.
— Как только закончился конкурс, думал, что уже буду отдыхать. Но мне позвонили и сказали, что лечу в Москву для встречи с президентом. Я очень удивился тогда. Встреча проходила в Кремле. Было очень интересно. Вопросы некоторых ребят были и для меня полезны. Президент по мере возможностей на все ответил, — поделился Сергей Парусимов.
Сергей Парусимов признался, что свой вопрос по покраске президентского автомобиля он задал не только потому, что ему интересна данная тема, но и для того, чтобы разрядить обстановку во время встречи. Многие участники очень сильно переживали и волновались.
— На самом деле обстановка была напряжённая, ребята волновались, и я решил разбавить эту атмосферу. Мне действительно очень интересно покрасить машину президента. Цвет оставил бы черным, но я сделал бы на ней серебряный герб. На свету он должен очень красиво переливаться, — пояснил северянин.
Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска Сергей Парусимов предложил президенту РФ Владимиру Путину преобразить автомобильиз его кортежа. Такое предложение Парусимов сделал главе государства во время встречи победителей и наставников Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»..