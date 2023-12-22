В Приморском крае зафиксирована аномально холодная погода
Аномально холодная погода отмечается почти на всей территории Приморского края. Об этом сообщили в Примгидромете.
Отмечается, что в отдельных районах региона прогнозируются ночные морозы ниже -43 °С.
«Аномально холодная погода регистрируется практически по территории всего Приморского края. Аномалии были на 34 станциях — такого не было последние лет 20», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал снег и до -9 °С в Москве в новогоднюю ночь.