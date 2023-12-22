Юрист рассказал, кого оштрафуют за отсутствие умного счетчика электричества

Мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электричество в многоквартирных домах истекает 1 января следующего года. Кто и за что будет платить в 2024 году, пояснил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

По его словам, в случае прекращения действия моратория штрафы должны будут платить поставщики и сетевые организации. — Прямое воздействие штрафных мер на потребителей не предполагается, — сообщил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Но компании и сетевые организации могут переложить штрафы на потребителей, увеличив свои тарифы.

Также мораторий могут и продлить. Решение будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов. Кроме того, до конца не проработан и механизм применения штрафа, отметил эксперт.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что с 1 января вступят в силу изменения в жилищном законодательстве, затрагивающие собственников недвижимости.