Жительница Бельгии погибла после падения новогодней елки

В бельгийском Ауденарде три человека пострадали в результате падения двадцатиметровой новогодней елки, установленной на центральной площади. Об этом сообщает телеканал RTL.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы, одну из них спасти не удалось. Как объяснил мэр города Марник де Мелеместер, дерево упало из-за сильного порыва ветра. По данным телеканала, новогодняя ярмарка была закрыта, в настоящее время проводится расследование.