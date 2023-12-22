Домашнее задание для младшеклассников разозлило взрослых

«Будь мне восемь лет, такое задание вызвало бы у меня паническую атаку», «Это просто кошмар. Это напоминает мне, почему у меня были плохие оценки в школе», «Кажется, учитель просто хочет заполучить идею новой игрушки и начать свой бизнес», «Такие проекты не приносят детям никакой пользы. Они только вгоняют их в стресс», — отреагировали на задание другие пользователи Reddit. Многие выразили уверенность в том, что в действительности задание будут выполнять родители, а не ребенок.