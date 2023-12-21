Специалисты московского зоопарка помогли пострадавшим от шторма животным херсонского «Сафари-парка»

Специалисты Московского зоопарка приехали в Геническ, где постоянно находятся более ста взрослых животных, из которых 25 крупных хищников (амурские тигры, леопарды, африканские и берберские львы, медведи гризли), поступил через неделю после шторма. Сообщалось, что вольеры вместе с животными залиты соленой водой.

Видео дня

«Сразу выехали на место с представителями местной власти. Откликнулись МЧС и начали откачивать воду. Территория сафари – парка была залита соленой водой, стояла она в некоторых вольерах и загонах. Запасы сена затоплены, подачу питьевой воды для животных осуществляли вручную. Животные давно не обследовались, многие особи нуждались в срочном обследовании. Мы давно дружим и взаимодействуем с Московским зоопарком и его руководителем Светланой Акуловой. В очередной раз, они оперативно откликнулись и поспешили на помощь! В кротчайшие сроки в Херсонскую область были направлены специалисты, ветеринары и зоологи, которые уже работают в «Сафари-парке». Спасибо большое!» – рассказал сенатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Сафари-парк расположен на Арабатской стрелке в Херсонской области. Там, кроме хищников, содержат африканских страусов, австралийских эму, азиатских ослов, лам гуанако и альпак, камерунских и зааненских коз, гамадрилов анубисов, бабуинов и макак, а также собак, верблюдов, оленей, косуль и маламутов. Были и дикобразы, но они утонули в результате шторма.

В числе специалистов в Херсонскую область спасать животных приехали заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов, главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров, руководитель филиала московского зоопарка в городе Великий Устюг Андрей Солодков, заместитель руководителя по зоологической работе центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков. В первый же день работы удалось обследовать часть животных, а некоторым даже оказать неотложную помощь.