Администрация ростовского отеля объяснила отказ заселить участника СВО

Сотрудники конгресс-отеля «Амакс» отказались поселить военнослужащего из-за того, что у него не было паспорта, рассказали в администрации гостиницы. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что крупный отель в Ростовской области не принял российских солдат, которые возвращались в зону спецоперации на Украине.

В «Амакс» пояснили, что постановление правительства России регламентирует правила заселения гостей. Согласно документу, заселение в отель совершеннолетних граждан РФ возможно только при предъявлении паспорта.

В постановлении, уточнили в администрации, не предусмотрено каких-либо исключений для военнослужащих. В частности, не говорится, что военный билет входит в перечень документов, удостоверяющих личность.