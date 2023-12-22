Школу с открытой площадкой на крыше построят в Покровском-Стрешнево

В районе Покровское-Стрешнево строят новый корпус Курчатовской школы на 815 мест – для 300 учеников начальных классов и 515 учащихся средней и старшей школы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ключевой элемент в архитектурно-планировочных решениях – благоустроенная кровля, где будет создана видовая площадка с зонами для отдыха и проведения уроков под открытым небом. Это уникальная возможность для преподавателей и учеников, которые в хорошую погоду смогут гулять и заниматься на свежем воздухе. И поскольку здание будет построено вдоль набережной Москвы-реки, сверху можно любоваться видами на Спасский затон и зеленый полуостров», – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

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Как сообщается, корпус возводится в составе жилого комплекса. В пятиэтажном здании площадью 16,4 тыс. кв. м разместят многопрофильные классы: инженерно-лабораторный, медицинский, медиа, курчатовский, эколого-биологический, ИТ-полигон, а также библиотеку, концертный и выставочный залы.

Отмечается, что фасады оформят в монохромной палитре с оранжевыми акцентами. На первом этаже по всему периметру – витражное остекление в пол. В результате создается иллюзия, что основной объем здания словно парит над землей. Визуально стирается граница между школой и ее территорией, это формирует единую среду для учебы, общения и спорта. В качестве отделочных материалов выбрали алюминий, стекло и стемалит.

Подчеркивается, что эксплуатируемая крыша отвечает всем требованиям безопасности, ее ограждения из прозрачного триплекса имеют высоту более 2 м. Кроме того, там планируют высадить растения.

«В интерьерах школы используют спокойные цвета, но установят яркую мебель, живые растения в кашпо и сделают вертикальное озеленение. В отделке применят износостойкие материалы. А облицовка потолков акустическими панелями сделает минимальной шумовую нагрузку. В центральном вестибюле-атриуме запроектирован амфитеатр на 300 посадочных мест, ступени которого поднимаются до третьего этажа. Широкое применение несущих колонн позволило архитекторам создать внутри школы открытые многофункциональные пространства. Увеличенная площадь остекления и зенитные фонари на кровле улучшат их освещение. Одним из таких помещений станет библиотека-медиатека», – говорится в материале.

Уточняется, что на первом этаже сделают столовую на 408 посадочных мест. С бокового фасада здесь будет выход в амфитеатр на естественном склоне. За ним обустроят поля с трибунами, беговые дорожки и игровые площадки.