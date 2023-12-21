В РПЦ отреагировали на «голую» вечеринку Ивлеевой в Москве

Подобные мероприятия недопустимы в условиях проведения СВО, потому что сеют рознь в обществе. Так зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отреагировал на «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Говорит Москва
"Церковь, как и многие другие традиционные религиозные общины нашей страны, относится с непониманием к попыткам пропагандировать разврат, культ обнаженного человеческого тела и подрывать представление о приличиях в публичном пространстве", - отметил он. Lenta.ru
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам «голой» вечеринки Ивлеевой. NSN.FM