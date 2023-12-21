В доме на улице Хачатуряна восстановили освещение в подъезде

21.12.2023 Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановлению освещения в доме на улице Хачатуряна. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник района Отрадное». «Сотрудниками специализированной организации были проведены работы по замене перегоревших ламп. Освещение восстановлено. Территория находится в нормальном состоянии», — сообщили в районном «Жилищнике». Ранее жительница района пожаловалась, что в доме №2 на улице Хачатуряна не работает освещение на первом этаже. Женщина попросила оперативно восстановить свет.