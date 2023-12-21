Голикова назвала критерий многодетной семьи

Критерием многодетной семьи в России является наличие трех и более детей, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. ТАСС
«Мы обсудили и пришли к однозначному пониманию, каков критерий многодетной семьи в Российской Федерации. Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно», — сказала она. Lenta.ru
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо установить федеральный статус многодетной семьи со всеми соответствующими льготами. Российская газета