Онищенко заявил, что ход болезни у умершего в поезде ребенка не похож на грипп A

Бурное течение болезни у 12-летней девочки, скончавшейся в поезде Тюмень — Адлер, не свойственно для гриппа A. Об этом радио Sputnik рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В четверг губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в поезде Тюмень — Адлер у нескольких детей поднялась температура, и им потребовалась помощь врачей. Отмечается, что группа из 125 человек возвращалась с отдыха в лагере в сопровождении взрослых. Все дети были сняты с поезда и доставлены в инфекционную больницу Саратова, у них выявили грипп А. При этом 12-летнюю девочку спасти не удалось. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

По словам Онищенко, температура у отдыхающих в лагере была зафиксирована еще во время пребывания там, но в день отъезда ее уже не было. Академик также отметил, что знает лагерь, в котором были дети, и он полностью благоустроен. Ко всему прочему, среди сопровождения были медики.

«Что касается клиники, которая так бурно и трагически развилась у этой девочки, то это не свойственно для гриппа. Да, грипп может протекать тяжело, но чтобы в течение суток развилась такая реакция…», — сказал собеседник радио.

При этом он подчеркнул, что в предоставленных при поездке в лагерь данных о здоровье ребенка не отмечалось ничего, что могло бы спровоцировать подобный исход. Для установления причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза, только по ее результатам можно будет сделать выводы о причинах произошедшего, добавил Онищенко.