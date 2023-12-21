Путин прервал заседание ради общения с подопечной с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний». Об этом сообщает ТАСС.

4 декабря президент РФ Владимир Путин посетил международный форум гражданского участия «Мы вместе», который проходит на площадке выставки форума «Россия» на ВДНХ. Там он принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства пообещал исполнить три желания детей — побывать в роли ведущего новостей, увидеть озеро Байкал и посетить Эрмитаж.

Сегодня глава государства извинился перед участниками Совета по нацпроектам, заявив, что он прервет на 10 минут совещание, которое проходило в режиме видео-конференц-связи.

«Все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — заявил президент.

Он поблагодарил присутствующих за понимание, отметив, что они за это время могут выпить кофе.

Видеозапись разговора Владимира Путина и Ксении Мазневой опубликовал Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

В ходе беседы глава государства поинтересовался у девочки, почему она хочет стать журналистом и посоветовал подавать информацию честно, открыто и прозрачно.

«Так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать оценки на основе той самой правдивой информации», — заметил Владимир Путин.