Тест: Кто это сказал?

Американский художник-график Ричард Ауткоулт в конце XIX века напечатал в нескольких номерах нью-йоркской газеты «The World» серию фривольных рисунков с юмористическим текстом. На некоторых иллюстрациях был нарисован ребенок в желтой рубашечке, которому приписывались разные забавные высказывания. «New York Journal» чуть позже также начала печатать аналогичные рисунки. Конкуренция привела к довольно громкому скандалу за права первенства на "желтого мальчика". В 1896 г. Эрвин Уордмэн, редактор «New York Press», напечатал в своем журнале статью, в которой презрительно назвал обе конкурировавшие газеты «желтой прессой».