«Голая» вечеринка Ивлеевой побудила общественников обратиться в прокуратуру
Вечеринка популярной блогерши Анастасии Ивлеевой вызвала недовольство общественников – они решили обратиться в прокуратуру с просьбой ее проверить. Поводом послужила тематика мероприятия, сообщает Telegram-канал Baza.
Общественники разглядели в вечеринке, которая прошла в столичном клубе «Мутабор» в среду, пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). На мероприятие пришли многие звезды шоу-бизнеса. Дресс-код вечеринки предполагал наряд, оголяющий тело.
«В «Мутаборе» собрались все — от Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана до Джигана, Ксении Собчак и малоизвестных рэперов, у которых из одежды был только носок», — отметил Telegram-канал.
Ранее Таганский московский суд оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за пропаганду ЛГБТ в клипе российского артиста Николая Баскова на песню «Странник».