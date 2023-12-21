Координатор «Левого фронта» Удальцов задержан на Красной площади

Полиция задержала в центре Москвы координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Ему сообщили, что теперь нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, написал он в телеграм-канале. По словам Удальцова, акция была приурочена к 144-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Представители КПРФ и «Левого фронта» возложили цветы к Мавзолею и Кремлевской стене.