Координатор «Левого фронта» Удальцов задержан на Красной площади

Полиция задержала в центре Москвы координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Ему сообщили, что теперь нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, написал он в телеграм-канале. По словам Удальцова, акция была приурочена к 144-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Представители КПРФ и «Левого фронта» возложили цветы к Мавзолею и Кремлевской стене.
На Удальцова составили протокол о проведении несанкционированной акции, его привезли в ОВД «Китай-город». Позже должен пройти суд. Удальцову грозит штраф или обязательные работы.
Удальцов ранее неоднократно проводил акции протеста. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года.