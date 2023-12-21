В России введут требования к средствам защиты от боевых ядов и радиации

Изменения вносятся в закон «О техническом регулировании», поскольку в России отсутствуют как обязательные требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) от боевых отравляющих веществ, так и порядок подтверждения соответствия таким требованиям. По мнению специалистов, это приводит к производству и продаже низкокачественных противогазов, ввозимых в том числе из-за рубежа, а также к появлению контрафакта. В итоге резко снижается эффективность защиты россиян, в том числе детей, от опасностей радиационного, химического и биологического характера, подчеркнули в МЧС.