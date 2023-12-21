В России введут требования к средствам защиты от боевых ядов и радиации
МЧС предлагает ввести обязательные требования к качеству противогазов для взрослых и детских фильтрующих средств. Соответствующий документ 21 декабря опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Изменения вносятся в закон «О техническом регулировании», поскольку в России отсутствуют как обязательные требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) от боевых отравляющих веществ, так и порядок подтверждения соответствия таким требованиям. По мнению специалистов, это приводит к производству и продаже низкокачественных противогазов, ввозимых в том числе из-за рубежа, а также к появлению контрафакта. В итоге резко снижается эффективность защиты россиян, в том числе детей, от опасностей радиационного, химического и биологического характера, подчеркнули в МЧС.
Разработчик предлагает установить требования к функциональным свойствам СИЗ «от опасностей, возникающих при военных конфликтах, разработанных для защиты от биологических агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии и особенностей оценки их соответствия установленным требованиям». Документ проходит общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.