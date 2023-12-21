В КЧР прибыли 40 беженцев из Палестины

В Теберду прибыли 40 жителей Палестины, включая 26 детей. Беженцев разместили на специально подготовленной для них базе отдыха. Об этом сообщил глава Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Гости обеспечены трехразовым горячим питанием, для них созданы комфортные условия проживания. У детей есть игровая комната, а для взрослых обустроена молельная комната. Чтобы люди могли самостоятельно себе что-то приготовить, разогреть или постирать, позаботились и о наличии бытовой техники.

Как подчеркнул Рашид Темрезов, в пункте приема беженцев работают психологи и переводчики. Рядом круглосуточно дежурят медики. А чтобы гости не скучали и поскорее забыли о пережитом ужасе, здесь позаботились и о культурной программе. Что касается детей, их будут обучать в соответствии с возрастами.

В Карачаево-Черкесии с особым пониманием и сочувствием относятся к тем, кому довелось пережить стресс и страх во время военных событий, очевидцами которых они стали. Местные жители также активно включились в сбор средств.