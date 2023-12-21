Россияне назвали политика года

Действующего президента России Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов через телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отметили исследователи.

Помимо Путина, 21% опрошенных посчитали политиком года председателя правительства Михаила Мишустина. Еще 18% респондентов сказали, что им можно назвать министра иностранных дел Сергея Лаврова, 4% — министра обороны Сергея Шойгу.

По 2% россиян заявили, что политиками года являются Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина.