Глава расположенного в Мурманской области закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево Сергей Богза высказался о конфликте с мужчинами, назвавшими себя участниками специальной военной операции (СВО). Видеообращение он опубликовал во «ВКонтакте» .

По словам Богзы, попавший на видео эпизод произошел около месяца назад. Он стал свидетелем конфликта двух мужчин с молодежью и «перехватил инициативу на себя», пояснил глава ЗАТО. После этого между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой «в моменте» могли быть сказаны слова, способные нанести обиду, пояснил Богза.