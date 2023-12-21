Скончался автор песен Орбакайте и Преснякова Валерий Сауткин
Поэт-песенник Валерий Сауткин скончался в минувшую среду, 20 декабря, в Москве. Как сообщает «Московский Комсомолец», ему было 80 лет.
Мужчина умер в своей квартире на улице Чаплыгина. Причина смерти поэта не уточняется. Дата и место прощания с Сауткиным пока неизвестны.
Сауткин родился 20 сентября 1943 года в Ярославле. Окончил Московский энергетический институт в 1967 году, получил степень кандидата технических наук, является автором 13 изобретений. Еще будучи студентом он организовал вокально-инструментальный ансамбль «Кардиналы», руководителем которого был рок-музыкант Юрий Шахназаров.
Впоследствии Сауткин сотрудничал с Юрием Антоновым, Валерием Пресняковым, Кристиной Орбакайте, Александром Абдуловым, Николаем Басковым, Ладой Дэнс, «Круизом», «Веселыми ребятами», «Самоцветами», а также другими исполнителями и коллективами. Поэт является автором таких хитов как «Папа, ты сам был таким», «Программа телепередач на завтра», «Мемуары» — песня звучит в фильме «Афоня».