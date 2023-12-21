Скончался автор песен Орбакайте и Преснякова Валерий Сауткин

Поэт-песенник Валерий Сауткин скончался в минувшую среду, 20 декабря, в Москве. Как сообщает «Московский Комсомолец», ему было 80 лет.

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Мужчина умер в своей квартире на улице Чаплыгина. Причина смерти поэта не уточняется. Дата и место прощания с Сауткиным пока неизвестны.

Сауткин родился 20 сентября 1943 года в Ярославле. Окончил Московский энергетический институт в 1967 году, получил степень кандидата технических наук, является автором 13 изобретений. Еще будучи студентом он организовал вокально-инструментальный ансамбль «Кардиналы», руководителем которого был рок-музыкант Юрий Шахназаров.