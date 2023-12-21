В Новосибирске потратят почти 34 миллиона рублей на продление улицы Кирова

Из документа закупки следует, что потенциальному подрядчику нужно будет разработать проект продления улицы Кирова: от участка от улицы Выборной до улицы Ключ-Камышенское плато.

Заказчиком работ выступает «Управление дорожного строительства». Начальная цена контракта составляет 33,4 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета Новосибирска.

— Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки с проектом межевания линейного объекта, проектной документации по объекту, — говорится в проекте контракта.

Протяженность дороги составит около 3 километров, на ней будет не менее шести полос. В проекте исполнитель должен предусмотреть мост через реку Камышенка.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 января. Победитель должен будет подготовить проект до 16 декабря следующего года.

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