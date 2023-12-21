Эксперты сервиса 2ГИС "Отелло" назвали самый дорогой курорт России

После тщательного изучения данных, предоставленных платформой "Отелло", принадлежащей 2ГИС, выявлено, что лидирующую позицию в списке самых дорогих российских горнолыжных курортов занимает "Домбай" . Ночь в этом живописном уголке Карачаево-Черкесии обойдется в сумму 16100 рублей. Какие еще курорты России попали в этот список?

"Гора Соболиная" , находящаяся в пределах Иркутской области, и "Шерегеш" в Кемеровской области, сравнялись по стоимости проживания – каждый предлагает ночлег за 14500 рублей, занимая вторую и третью строчки рейтинга соответственно.

Однако, для желающих покататься на лыжах, не располагая лишним бюджетом, курорты России также предлагают варианты более экономичного проживания. Среди них – "Благодать" , "Горный воздух" и другие.

Например, "Горный Воздух" на Сахалине предлагает самые доступные цены, в среднем 6000 рублей за ночь. В то время как "Горный Вудьявр" в Мурманской области и "Благодать" в Белокурихе предлагают номера по 7900 и 9300 рублей соответственно.