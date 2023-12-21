В Минздраве прокомментировали сообщения о смерти девочки поезда Тюмень — Адлер

В Министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли информацию о том, что двенадцатилетняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер умерла. Об этом стало известно в четверг, 21 декабря.

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— В саратовском Минздраве опровергли RT информацию СМИ о том, что одна девочка умерла, — передает Telegram-канал «RT на русском»

Часом ранее Telegram-канал 112 сообщил о том, что в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень — Адлер, скончалась 12-летняя девочка. Она была в составе организованной группы, которая возвращалась из поездки в Сибирь

В ночь на 21 декабря более 100 детей, которые возвращались домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер. Ребят отправили в больницу в Саратове из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний.