В Минздраве прокомментировали сообщения о смерти девочки поезда Тюмень — Адлер

СМИ: Информацию о смерти девочки поезда Тюмень — Адлер опровергли в Минздраве
В Министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли информацию о том, что двенадцатилетняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер умерла. Об этом стало известно в четверг, 21 декабря.
— В саратовском Минздраве опровергли RT информацию СМИ о том, что одна девочка умерла, — передает Telegram-канал «RT на русском»
Часом ранее Telegram-канал 112 сообщил о том, что в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень — Адлер, скончалась 12-летняя девочка. Она была в составе организованной группы, которая возвращалась из поездки в Сибирь
В ночь на 21 декабря более 100 детей, которые возвращались домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер. Ребят отправили в больницу в Саратове из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний.
Позднее у четверых детей поднялась высокая температура, а еще у 30 проявились признаки простуды. Ребят и сопровождавших их взрослых встретили в Самарской области бригады скорой помощи. Заболевших сняли с поезда, а те, у кого не проявилось недомогание, продолжили путь домой.