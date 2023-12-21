Вильфанд спрогнозировал редкое потепление в регионах Сибири

"Этот зональный процесс редко достигает континентальных регионов Сибири. А сейчас именно такая ситуация, то есть воздух Атлантики будет достигать не только европейской части России, но и Урала, и Западной Сибири, и Красноярского края. Это приведет к тому, что уже через два дня в городах Сибири температура будет приближаться к нулевой отметке", - сказал он.