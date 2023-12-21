21.12.2023 Ученики школы №507 приняли участие в творческом мастер-классе. Фото: страница школы №507 социальных сетях В школе №507 состоялся творческий мастер-класс по изготовлению игрушек. Его провели для учеников дошкольного отделения. Об этом сообщили 19 декабря. Ребята создали свои произведения искусства из различных бумаг, коробок и стаканов из картона. Ученикам пригодились и поролоновые губки, предназначенные для мытья посуды, веревки и нитки разных цветов. Ребята проявили свои таланты, креативное мышление и интерес к творчеству. А в завершении комплексного мероприятия дошкольники вместе со своими родителями оценили получившиеся работы и рассказали о них друг другу, сообщили на странице школы №507 социальных сетях.