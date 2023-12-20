На севере Москвы заметили местного Хатико

У станции метро «Лианозово» в Москве заметили собаку, которая уже две недели ищет своего хозяина. Животное прозвали местным Хатико. Об этом сообщает «360».

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По словам собеседницы телеканала, впервые собаку в метро заметили примерно 8 декабря и с тех пор она его не покидала. Прохожие приносят ей еду и воду.

«Никого к себе особо не подпускает и кого-то постоянно выискивает», — сказала собеседница «360».

Она отметила, что у собаки можно увидеть ошейник, поэтому местные считают, что раньше она была домашней и теперь ждет своего хозяина. При этом, по словам некоторых, ранее ее видели у гаражей.