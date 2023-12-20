Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин. Об этом ТАСС сообщили в аэропортах Красноярска и Владивостока.

По данным агентства, причиной отмены рейсов стало то, что авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Источник ТАСС отметил, что пассажиров отмененных рейсов отправят в Пекин и обратно на альтернативных рейсах.