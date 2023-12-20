Финляндия может повысить требование к размеру дохода для ВНЖ
Министерство труда и экономического развития Финляндии призывает власти страны повысить требования к минимальному размеру дохода для получения ВНЖ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт финского правительства.
Отмечается, что порог необходимого дохода предлагают повысить с 1300 до 1600 евро. Как считают авторы инициативы, такая мера поможет простимулировать экономику страны.
«Выдача вида на жительство для работника будет зависеть от минимального дохода в размере 1600 евро. <...> Предложение правительства находится на стадии обсуждения до 31 января 2024 года», — сказано в сообщении правительства Финляндии.
Ранее появилась информация о рекордном числе банкротств компаний в Финляндии.
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