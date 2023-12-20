Артемий Лебедев назвал одно преимущество СССР

Он заявил, что в Советском Союзе была культура многоразового потребления. Он вспомнил, что в детстве сдавал использованные бутылки и макулатуру, а в магазины, по его воспоминаниям, нужно было приходить с собственной сумкой и емкостью для продуктов. В стране стремились к тому, чтобы не использовать одноразовую тару, объяснил Лебедев.